Creand Estalvi Únic, un pla d'estalvi a tres anys amb una rendibilitat neta garantida acumulada a venciment del 6,9%

Andorra la VellaCreand Assegurances Estalvi llança una assegurança d’estalvi de prima única a tres anys que ofereix una rendibilitat neta garantida a totes les persones que volen obtenir un rendiment dels seus estalvis. Es tracta de Creand Estalvi Únic, un producte que compta amb el valor afegit d’invertir en empreses sostenibles que segueixen criteris ambientals mesurats per la plataforma Clarity AI.

L’aportació única mínima és de 10.000 euros i la màxima, de 50.000 euros. El client rebrà, a venciment, una rendibilitat neta garantida acumulada del 6,9% (TAE 2,25%). Les rendibilitats garantides anuals són: un 2% el primer any, un 2,25% el segon any i un 2,5% el tercer any. Aquesta assegurança d’estalvi s’afegeix a la gamma de productes que l’entitat financera Creand Crèdit Andorrà comercialitza, per tal d’oferir als clients la possibilitat d’estalviar obtenint una rendibilitat garantida, més immediata per als projectes personals.

“Continuem amb el compromís de fomentar l’estalvi, amb aquest producte que permet als clients optimitzar la rendibilitat dels seus estalvis a un termini més curt que els plans de jubilació, amb el valor afegit de participar en inversions sostenibles amb uns tipus molt atractius”, apunta Daniel Marsol, director del Grup Assegurador de Creand.