Crèdit Andorrà és elegit millor banc d'Andorra en banca privada pel Grup Financial Times

Andorra la VellaCrèdit Andorrà ha estat reconegut com el millor banc d'Andorra en banca privada per segon any consecutiu per les publicacions financeres The Banker i Professional Wealth Management (PWM), pertanyents al grup editorial Financial Times, que premien anualment les millors entitats a escala internacional. Aquestes publicacions destaquen el pla de creixement del banc mitjançant el desenvolupament d'aliances estratègiques i d'operacions corporatives, a més del treball dut a terme per unificar la marca internacionalment, amb l'objectiu de reforçar el servei al client.

The Banker i PWM posen èmfasi en l'enfocament del banc per arribar a acords de col·laboració amb socis estratègics, una de les vies de creixement que està adoptant la banca privada arreu del món, tal com explica el jurat dels premis. Així mateix, remarquen la capacitat del banc per ampliar l'oferta de productes d'inversió, principalment pel que fa a la inversió alternativa.

Aquest reconeixement posa en valor el Pla Estratègic 2021-2023 de Crèdit Andorrà, centrat a reforçar el lideratge a Andorra i a consolidar la presència internacional a les principals places on el banc és present: Luxemburg, Espanya i els Estats Units. Les operacions corporatives més recents, com la integració de Vall Banc a Crèdit Andorrà i l'adquisició del negoci de family office i alts patrimonis de GBS Finance a Espanya, condueixen el grup a assolir creixements destacats i a millorar l'oferta de valor –centrada en l'especialització, la transformació digital i la innovació– i el servei al client.

La unificació de la marca a escala internacional, sota la denominació Creand, és una altra de les accions que The Bankeri PWM han reconegut com a reforç per al lideratge i la generació de sinergies de grup.

Xavier Cornella, conseller delegat del Grup Crèdit Andorrà, ha destacat que "aquest guardó representa un impuls a l'estratègia que estem duent a terme i alhora un reconeixement a la tasca dels professionals del nostre grup, que ofereixen el màxim nivell d'excel·lència en el servei al client". Cornella ha remarcat que "les operacions corporatives que s'han completat al llarg dels anys 2021 i 2022, el creixement orgànic aconseguit gràcies a una gestió acurada i responsable, i les aliances estratègiques ens han fet un grup financer més fort, resilient i competitiu, i ens han permès reforçar el negoci present i afrontar amb més garanties els reptes futurs". I ha conclòs que "seguirem treballant per consolidar el nostre model de banca privada i gestió d'actius, basat a oferir un assessorament i planificació patrimonial transparent i global, que respon a les necessitats dels nostres clients."

A més, l'esforç en digitalització ha ajudat el banc a enfortir la relació amb els clients mitjançant una proposta de valor més especialitzada i sostenible, apostant per una experiència d'usuari excel·lent, basada en canals d'atenció remots i digitals complementaris i sincronitzats. En l'àmbit de la sostenibilitat, Crèdit Andorrà ha estat el primer i l'únic banc andorrà que ha firmat els Principis de Banca Responsable d'Unep Fi.