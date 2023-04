Crèdit Andorrà incorpora Bizum

Andorra la VellaCrèdit Andorrà incorpora Bizum en el seu ventall de serveis de pagaments digitals. Bizum és una solució gratuïta de pagaments immediats que permet enviar, rebre i sol·licitar diners, tant a Andorra com a Espanya, entre particulars, de manera còmoda, fàcil i segura des del mòbil. Per fer aquesta operació només cal saber el número de telèfon del destinatari. No és necessari conèixer el seu número de compte. Gràcies a aquesta solució, els clients de Crèdit Andorrà podran emetre o rebre enviaments de diners d'altres usuaris independentment del banc al qual pertanyin.

El funcionament és molt senzill. En primer lloc, l'usuari ha d'actualitzar l'aplicació de la banca online e-Crèdit i, en cas de no tenir-la, activar-la. Bizum és un servei integrat dins de la banca online i, per tant, compta amb la garantia dels sistemes de seguretat de l'entitat.

Des de la mateixa aplicació se selecciona de l'agenda el número de telèfon de la persona a qui es volen enviar els diners i, si aquesta persona també té Bizum, els diners arriben en menys de deu segons. Si no en té, se li notificarà perquè en un període de 48 hores es pugui donar d'alta del servei de manera gratuïta i pugui rebre els diners. El servei permet de la mateixa manera sol·licitar diners a un contacte. Bizum també ofereix l'opció de poder pagar als comerços que hagin incorporat aquest servei.

Per acompanyar el llançament, s'ha previst el sorteig d'un iPhone 14 Pro cada setmana fins al 28 de maig entre totes les noves altes a Bizum.

Bizum se suma a l'ecosistema de solucions gratuïtes de pagaments digitals que Crèdit Andorrà ofereix actualment, entre les quals destaquen Crèdit Wallet, per pagar amb el mòbil directament o el TPV Crèdit Virtual, una passarel·la de pagament en línia perquè els comerços puguin fer vendes i acceptar pagaments ordenats amb targetes a través d'una plataforma segura de comerç electrònic. Així com el TPV Crèdit Link, una solució que de manera fàcil permet fer arribar un correu electrònic, un SMS o un whatsapp al client per fer el pagament. A més, amb la voluntat de facilitar l'accés a la venda en línia, Crèdit Andorrà ofereix MONEI perquè els comerços es puguin integrar a les grans plataformes de comerç electrònic com Shopify, WooCommerce o Wix, entre altres