Crèdit Andorrà, Millor Banc Digital i en RSC d'Andorra per Global Banking & Finance Review

Andorra la VellaCrèdit Andorrà ha estat reconegut com a Millor Banc Digital i Millor Banc en RSC d'Andorra 2023 per la publicació internacional Global Banking & Finance Review. Els premis, que s'atorguen entre la comunitat bancària i financera a escala global, distingeixen la innovació, l'estratègia i els canvis progressius i inspiradors que duen a terme les entitats financeres de tot el món.

D'aquesta manera, Crèdit Andorrà torna a rebre un guardó gràcies a la seva aposta per integrar la digitalització en processos, productes i serveis, i impulsar el seu compromís amb la sostenibilitat lligada a la seva activitat bancària i financera.

L'entitat desenvolupa una estratègia de banca digital centrada en la promoció de nous models digitals i de relació amb el client a distància. Aquesta transformació digital centrada en el client i les seves noves necessitats posa el focus en l'increment de les funcionalitats de la banca online e-Crèdit, l'impuls de l'oferta i l'operativa comercial a través del canal digital i, en definitiva, la millora de la usabilitat i l'experiència omnicanal.

Gràcies a aquest esforç per potenciar els canals digitals, el 55% dels clients de Crèdit Andorrà són digitals i el 70% dels accessos a la banca en línia es fan a través del mòbil.

En l'àmbit de la responsabilitat corporativa, el premi reafirma el compromís de l'entitat amb la incorporació de la sostenibilitat al model de gestió i a l'estratègia de negoci. El banc avança per incloure els aspectes ambientals, socials i de bon govern (ASG) en la seva activitat, com a entitat pionera al Principat, en ser la primera i única que és membre dels Principis de Banca Responsable d'UNEP FI.És el quart any que Crèdit Andorrà rep el premi com a Millor Banc Digital a Andorra, i el novè com a Millor Banc en RSC.