Crèdit Andorrà ofereix una formació sobre la innovació en el procés de compra d'un comerç

Andorra la VellaCrèdit Andorrà i l'IESE Executive Education ofereixen la master class 'Amazon Go, aplicant la tecnologia al comerç electrònic'. Un acte que se celebrarà el pròxim dijous 23 de març a les 18:30 hores a la seu social de l'entitat bancària i que té com a objectiu explicar la iniciativa d'automatització del punt de venda per part d'Amazon, 'Amazon Go'. Un model de negoci que ha implementat la multinacional tecnològica dedicada al comerç electrònic i que permet eliminar les cues i les caixes de sortida.

La sessió anirà a càrrec de Miquel Lladó, professor d'Estratègia i Direcció General de l'IESE Business School, el qual ha estat CEO de Bimbo Europa i vicepresident de Nous Negocis a PepsiCo Foods Spain&Portugal, entre altres càrrecs executius. La 'master class' se centrarà en aquesta revolucionària experiència de compra i també reflexionarà sobre l'aplicació de la tecnologia en el món del comerç, analitzant què valoren els consumidors i com es pot fer més atractiva l'experiència de compra. El ponent ho explicarà a partir d'un model de negoci ja present a ciutats com Nova York, Sant Francisco o Londres. I, al final de la sessió, l'IESE explicarà com la formació que imparteixen pot ajudar a desenvolupar les capacitats directives per aconseguir l'èxit.

L'acte forma part de les activitats de la Càtedra Crèdit Andorrà d'Emprenedoria i Banca a l'IESE, que busca promoure la generació de valor des del coneixement a través de conferències divulgatives, la formació, la investigació i l'impuls de projectes emprenedors i que fomentin la nova economia. Per poder assistir, les persones interessades hauran de fer una reserva prèvia en aquest enllaç: Master class| IESE Business School.