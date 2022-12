Crèdit Andorrà és reconegut com a Banc de l'Any d'Andorra pel grup Financial Times

Andorra la VellaCrèdit Andorrà ha estat reconegut com el Banc de l’Any d’Andorra per 'The Banker', la publicació de referència del sector financer internacional pertanyent al grup Financial Times. Aquest reconeixement se suma al que l’entitat ja va obtenir a principi de novembre, quan les revistes 'The Banker' i 'Professional Wealth Management' (PWM), del mateix grup editorial, la van nomenar Millor Banca Privada a Andorra 2022.

'The Banker' premia anualment les millors entitats del sector financer internacional, sobre la base "del bon desenvolupament del negoci, la innovació, el valor afegit al client i el lideratge en la societat", segons explica l’organització dels premis, i afegeix que el fet de rebre el guardó és testimoni de «la solidesa de la gestió duta a terme, la fortalesa del model de negoci i la política prudent de gestió del risc".

Xavier Cornella, conseller delegat del Grup Crèdit Andorrà, ha destacat que "aquest premi ens situa entre les millors entitats del sector a escala internacional, i és un nou i merescut reconeixement a l’esforç i el compromís dels professionals del nostre grup per consolidar el banc com a líder del sector a la plaça". Cornella ha remarcat que "aquest guardó ens empeny a continuar treballant per oferir dia a dia el millor servei als nostres clients, i per contribuir al desenvolupament dels nostres accionistes, clients, empleats i el conjunt del país".

El reconeixement posa en valor l’estratègia de creixement del banc a través de la formalització d’operacions corporatives, el suport al progrés del país a través d’aliances estratègiques, i el foment de la transformació digital, l’emprenedoria i l’especialització en productes i serveis com a vies per millorar el servei i el valor afegit al client.

En aquest sentit, 'The Banker' ha valorat les accions dutes a terme pel banc, com la integració de Vall Banc a Crèdit Andorrà i l’adquisició del negoci de family officede GBS Finance a Espanya, principals operacions per impulsar el creixement. En l’àmbit de país, s’ha tingut en compte la participació en la constitució de SETAP 365 amb l’objectiu d’impulsar la unificació del sector de la neu en pro de la competitivitat i el progrés d’Andorra.

Un altre factor destacat, en el sector de les assegurances, és l’ampliació de l’acord amb Caser Seguros per a les assegurances de no vida, una aliança estratègica per incrementar el valor afegit al client.