Cues de matinada per renovar el permís de residència

Andorra la VellaAmb la temporada laboral hivernal tocant a la seva fi a Andorra, les preocupacions sobre un possible caos al Servei d'Immigració han estat alleujades. Només uns 390 treballadors tenien la possibilitat de renovar els seus permisos de residència, una quantitat que inicialment podia semblar insuficient per al volum d'aplicacions previst.

Segons Riccie Ponce, representant del col·lectiu argentí a Andorra, l'escenari no ha estat tan caòtic com es podia esperar. "Els temporers van arribar molt aviat, a la matinada, des de les quatre o cinc de la matinada eren allà, era el que es pensava, però no hi ha hagut allaus de gent, hi això està molt bé, el servei d'immigració ha pres mesures per abordar aquesta situació, i ens ha sorprès positivament", va declarar Ponce. Això contrasta amb les expectatives inicials que preveien llargues cues i aglomeracions al servei.