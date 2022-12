Davalla la producció nacional d'energia elèctrica

Andorra la VellaLa producció nacional d'energia elèctrica ha davallat aquest any (amb dades fins al 18 de desembre) un 4,6% respecte de l'any passat, situant-se en 102.841 MWh. Tal com s'assenyala des de FEDA aquesta reducció és causada per la disminució de la producció de la central hidroelèctrica, que ha generat 65.638 MWh. Aquesta xifra representa, de fet, un 16% menys que l'any passat i és més baixa que la que s'havia donat en els darrers anys. Cal assenyalar, com a una de les explicacions, la davallada de les precipitacions i, per tant, del cabal d'aigua disponible.

I si bé la producció hidroelèctrica ha anat a la baixa cal apuntar, en contrapartida, l'increment experimentat per l'energia fotovoltaica, que ja arriba a suposar el 8% de la producció nacional, gràcies a la posada en funcionament de diferents projectes i a l'augment de l'autoconsum. Des de FEDA fan notar que cada vegada hi ha fonts més diversificades en la producció nacional i així, assenyalen el pes que té el centre de tractament de residus, que representa el 18% de la producció nacional i l'increment que està experimentant la cogeneració i així, per exemple, la planta de Soldeu ja representa el 5% del total.

Precisament sobre la cogeneració cal assenyalar que "l'acollida per part dels clients ha estat molt superior a l'esperada i ja es compta amb els clients esperats per al desplegament de les xarxes i amb peticions de nous clients que s'estudiaran en el marc de les possibles ampliacions", segons subratllen des de FEDA. De fet, aquest 2022 es tanca amb 95 clients a les diferents xarxes, 31 dels quals a la de Soldeu, 42 a la d'Andorra la Vella, mentre que altres 22 són contractes signats que encara estan sense servei. Cal recordar, a més, que el 13 de desembre s'ha inaugurat el local tèrmic de la xarxa de fred i calor d'Escaldes-Engordany que ja dona servei a tres edificis.

I precisament la resta de clients de FEDA també van a l'alça. D'aquesta manera, segons les dades recollides per FEDA en la memòria anual facilitada en el marc del dinar de Nadal amb els mitjans de comunicació el nombre de clients ha augmentat un 1,85% i la potència contractada ha crescut en un 1,7%. Pel que fa als clients de les instal·lacions fotovoltaiques, cal destacar que han crescut gairebé un 50% passant dels 58 del 2021 als 85 del 2022.