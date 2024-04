Deu torres més al Clot d'Emprivat

Escaldes-EngordanyRosa Gili ha explicat que hi haurà, a curt termini, deu torres més en la zona del Clot d'Emprivat. La cònsol escaldenca ha apuntat que es tracta de parcel·les on el propietari ja havia demanat el permís per construir. Hi ha previstes quatre torres en una illa amb dues parcel·les, quatre més en una segona i dos més en la zona "d'aquell edifici que a les xarxes diuen que s'assembla a uns torrons". En total, deu noves torres.

La mandatària escaldenca ha destacat que hi haurà un canvi important entre les noves torres i les anteriors. "Alliberaran molt més espai", apunta Gili que entén que és un concepte que no quedarà clar fins que els nous edificis estiguin en construcció. "Tindrem pulmó verd i hem volgut augmentar la superfície del Prat del Roure i hi haurà una artèria de 25 metres de separació entre edificis, tenint en compte que un carrer té uns 8 metres d'ample", indica la cònsol. Les declaracions han estat fetes en una entrevista en el programa La Clau d'Andorra Televisió.

Gili ha recordat que a partir del deu del gener estan totes les obres aturades, a excepció dels que ja estaven entrant. La cònsol manifesta que amb el nou pla d'urbanisme "podrem deixar la nostra petjada, pensant a protegir el patrimoni, el paisatge, el benestar i mantindrem la cessió del 15%" del terreny. Ha incidit en el fet que "per exemple la cessió del 15% que es va fer fa un temps permetrà que hi hagi 350 places d'aparcament al Falgueró en comptes de les 140 que existien".