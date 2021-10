Els diners que Guardiola hauria amagat a Andorra

BarcelonaUna nova filtració massiva publicada simultàniament per diversos mitjans internacionals, com ja va passar al 2016 amb els anomenats 'papers de Panamà', deixa al descobert la riquesa sense declarar i els negocis secrets de diverses personalitats mundials. Els papers de Pandora, com s'ha batejat la nova filtració, revelen les societats offshore utilitzades per 35 líders polítics internacionals com l'ex primer ministre britànic Toni Blair, el rei Abdul·lah de Jordània i persones del cercle íntim del president rus, Vladímir Putin, entre d'altres.

Mitjans com el Washington Post, The Guardian, la BBC, Le Monde o El País han tingut accés a 11,9 milions d'arxius de 14 despatxos d'advocats especialitzats en operacions en paradisos financers. Després de 18 mesos de feina per analitzar aquests papers, els mitjans aniran exposant la informació obtinguda en els pròxims dies. La filtració, segons han avançat aquest diumenge, no es limita només als polítics, sinó que arriba a tots els sectors, des de ministres i jutges fins a cantants, líders empresarials, futbolistes i personatges públics de més de 90 països. Entre ells, destaquen alguns de tan coneguts com Julio Iglesias, Shakira, Elton John o els entrenadors de futbol Carlo Ancelotti i Pep Guardiola.

De Guardiola es diu que es va acollir a l'amnistia fiscal de l'aleshores president espanyol, Mariano Rajoy, del 2012 per regularitzar un compte corrent que tenia a Andorra, on ingressava els seus sous com a futbolista per un club de Qatar. Altres famosos com Elton John, Claudia Schiffer o Ringo Star també fan servir societats offshore per gestionar la seva riquesa.