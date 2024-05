(Vídeo) Milionaris traslladats al Principat expliquen com fer-se ric

El youtuber i milionari Carlos Adams ha fet un vídeo especial on ha aconseguit reunir a múltiples milionaris que han vingut a residir a Andorra. Tots es van desplaçar amb cotxes d'alta gamma a la carretera de la Comella davant del British College i allà van ser entrevistats. Adams els hi pregunta quin és el secret per esdevenir ric. Les respostes són múltiples i diverses, amb l'afegit que la majoria dels enquestats no han aconseguit fer-se rics amb negocis tradicionals sinó en sectors relacionats amb la tecnologia, les inversions o els nous productes financers.