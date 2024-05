La directiva d'Andorra Business estudiarà tornar engegar el projecte Grifols

Andorra la VellaLa incertesa envolta el futur de l’aterratge de la farmacèutica Grifols a Andorra, amb el consell d’administració d’Andorra Business a punt de decidir en les pròximes setmanes si la multinacional podrà instal·lar el seu laboratori al país. Amb el projecte completament aturat, la gran pregunta és si s’ha perdut l’oportunitat perquè Grifols desenvolupi la seva activitat al Principat.

Segons ha informat RTVA, el consell d’administració d’Andorra Business té previst reunir-se en els pròxims dies per abordar aquesta qüestió cabdal. La decisió que prenguin en aquesta reunió serà fonamental per al futur d’aquesta iniciativa, que podria tenir un impacte significatiu en l’economia i el sector de la salut del país.

“Em consta que hi ha previst un consell d’administració d‘Andorra Business properament en el qual es prendrà la decisió que correspongui al tomb d’això”, ha manifestat Xavier Espot, cap de Govern, en relació amb aquest tema. “No ens podem anticipar perquè aquesta decisió, en primera instància, no és del Govern. Per tant, serà en funció del que es decideixi en aquest consell d’administració que podrem facilitar alguna novetat al respecte: si tira endavant el projecte, si s’atura o si queda en no res”.