Els empresaris proposen unificar els criteris de contractació pública amb els de la UE

Andorra la VellaLa Confederació Empresarial Andorrana aposta per una reforma de la Llei de contractació Pública per adaptar-la a les disposicions de la UE per protegir les empreses del país i evitar distorsions del mercat.

Aquesta és una de les conclusions de la Jornada organitzada per la patronal sota el títol "La Contractació Pública en el mercat interior de la Unió Europea. Reflexions sobre la contractació pública i la col·laboració públic privada a la llum de la normativa europea i andorrana" i que ha anat a càrrec del professor José María Gimeno, catedràtic de la Universitat de Saragossa i director de l'Observatori de la Contractació d'Espanya.

Gimeno ha destacat en la seva ponència la conveniència d'inspirar-se en el dret comunitari per garantir que la inversió pública recaigui en empreses i professionals del país, així com "la necessitat de repensar els criteris de contractació i adjudicació que han de ser la qualitat, la sostenibilitat, l'impacte social, i la millora del teixit empresarial propi... i no el preu més barat".

El professor ha remarcat que cal un canvi de mentalitat i deixar de veure la contractació pública com una despesa, per entendre-la com una inversió en què el resultat és cabdal, ja que ha de satisfer l'interès general.

El professor Gimeno va ser degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Saragossa de 2003 a 2010, president del Tribunal Administratiu de Contractes Públics d'Aragó entre 2011 i 2018 i és membre del Consell Assessor del Ministeri de Foment espanyol des del 2015. És autor de més de 30 monografies i de més de 200 publicacions en obres col·lectives i en revistes especialitzades.

El president de la CEA, Gerard Cadena ha destacat que "aquesta jornada no només ens ha de servir per conèixer quines són les regles del joc en l'entorn europeu, sinó per començar a

dibuixar el futur. Per començar a decidir -entre tots- com volem competir" i ha remarcat que davant el canvi de paradigma que significarà l'Acord d'associació amb la Unió Europea, les empreses andorranes han d'estar ben preparades per aprofitar les oportunitats i regular bé el mercat per garantir que el teixit productiu del país millora, creix, es diversifica i guanya en qualitat i competitivitat amb l'Acord.

A la jornada hi ha participat una trentena de representants de l'administració pública, d'empreses del sector públic, i d'empreses privades, especialment d'aquells sectors més habituats a contractar amb l'administració: L'obra pública, els subministraments, les concessions de serveis públics i l'enginyeria.

Gimeno ha desfet alguns dels tòpics a l'entorn de la contractació pública en l'àmbit europeu, com el fet que "no és veritat que Europa ens obligui a contractar més barat", i ha respost les preguntes dels assistents en relació a l'impacte que pot tenir l'aprovació de l'Acord d'associació amb la Unió Europea, que ha qualificat com una oportunitat si se sap aprofitar.