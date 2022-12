Entra en vigor la llei que permetrà tancar empreses i limitar la venda de combustibles

Andorra la VellaEntra en vigor la llei per fer front a la situació energètica aquest dissabte. Aquesta permet a Govern tancar empreses, en el cas que ho consideri necessari per estalviar, entre altres facultats, segons ha informat RTVA. La llei preveu tres nivells. El primer habilita l'executiu per decretar mesures obligatòries (com restriccions a l'enllumenat o a la venda de combustibles). El segon preveu la interrupció del subministrament a algunes parts de la xarxa en moments puntuals. El tercer consisteix en la declaració de la situació de crisi energètica per la qual Govern ordena el tancament total o parcial del subministrament elèctric. El text preveu multes que van dels 100 als 60.000 euros a les empreses que no compleixin les mesures decretades, si és que arriben a fer-se realitat.