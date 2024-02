Espanya fixarà el salari mínim en 1.323 euros enfront dels 1.376 d'Andorra

Andorra la VellaEl president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, ha anunciat que a la reunió del consell de ministres del 6 de febrer, el pròxim dimarts, s'aprovarà la pujada del 5% del salari mínim interprofessional, que farà que passi dels 1.080 euros actuals a 1.134, en catorze pagues. El passat 22 de desembre Conxita Marsol, ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, va anunciar la pujada del 7% del salari mínim andorrà, dos punts percentuals per sobre de l'IPC, fent que quedi fixat en 1.376 euros, en dotze pagues.

Fent el càlcul en 12 pagues, el salari espanyol quedarà en 1.323 euros, establint una diferència de poc més de 50 euros entre ambdós països. Caldrà veure si aquesta diferència és percebuda per la mà d'obra estrangera com un incentiu per decantar-se per Andorra o si és insuficient per fer del Principat un país més atractiu en matèria laboral.