Èxit del forfet que inclou tot el domini esquiable d'Andorra

Andorra la VellaUn dels passis més sol·licitats pels clients de Grandvalira Resorts és el Forfet Plus+, un forfet que permet esquiar a les tres estacions andorranes: Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís amb un únic suport i un sistema de pagament per ús. Aquesta temporada, prop d'11.000 clients han apostat per aquesta modalitat de forfet que també incorpora altres avantatges com descomptes en el preu del forfet que poden superar el 15%, així com el 5% en molts serveis de les estacions.