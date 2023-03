Un expert defensa que la botiga física té "mercat" però cal que s'hi apliqui la tecnologia

Andorra la Vella"La iniciativa d'Amazon Go crec que reforça que hi ha mercat per als dos canals l''online'" i la botiga física. Aquesta és la visió que ha defensat el professor d'estratègia i direcció general de l'IESE Business School, Miquel Lladó, en la 'master class 'Amazon Go, aplicant la tecnologia al comerç electrònic' organitzada per Crèdit Andorrà i l'IESE Executive Education. D'aquesta manera, en un moment en què es parla molt del comerç digital i que sembla que l'evolució lògica ha de ser la digitalització, l'expert creu que l'experiència d'Amazon Go, un model de negoci totalment innovador que elimina les cues i les caixes de sortida, és un "missatge molt positiu", ja que significa que "el gegant del comerç electrònic decideix que es dona valor als consumidors amb la botiga física". En aquest sentit, creu que el sector comercial del país pot extreure una conclusió: que el consumidor continua volent anar a comprar al comerç físic, però que cal aplicar la tecnologia per poder millorar el model de negoci.

Així, ha manifestat que aquesta tecnologia pot ajudar a "atreure" el client i fer-li més agradable l'experiència de compra, la qual cosa és important, ja que ha defensat que "al final el que volem és que la gent torni". En aquest sentit, l'exemple d'Amazon Go posa en relleu, per exemple, que la gent que té pressa valora "escollir el producte" però no haver de fer cues perquè "la digitalització em permet que el càrrec m'entri automàticament al banc i això és el que valoren els consumidors" de grans urbs on el model d'Amazon està implantat com Nova York, San Francisco o Londres.

Lladó creu que l'automatització del punt de venda pel qual ha optat el gegant del comerç en línia "és un reconeixement que el comerç de carrer, físic, té futur". Així, ha emfasitzat que el client d'Amazon Go el que valora és no haver de fer cues i fer l'acció de pagar, ja que quan arriben agafen el producte que volen i en el moment de sortir del comerç el que han adquirit se'ls carrega directament al banc, per tant, "no fas cua i no fas l'acció de pagar, estalvies temps, et centres en la compra i no en coses que el consumidor considera que no li donen valor", conclou.

En aquest sentit, el professor d'estratègia i direcció general de l'IESE Business School ha destacat que cal tenir en compte que "el producte és molt important, però els comportaments del consumidor, com més els entengui" servirà al comerciant per tenir "una posició més potent per donar solucions perquè els consumidors tinguin ganes" d'anar al seu comerç. Per tant, creu que per millorar l'experiència de compra del consumidor cal "mentalitat i tecnologia".