Un expert dona les claus per invertir en renda fixa

Andorra la VellaEl director de renda fixa i actius monetaris de Crèdit Andorrà Asset Management, Josep M. Pon, ha desgranat en el marc d'una conferència telemàtica inclosa en el marc del cicle d'educació financera de Crèdit Andorrà com es poden obtenir beneficis invertint en renda fixa. L'expert ha defensat que per invertir en renda fixa cal tenir en compte el que ell anomena "imprescindibles" i que són la durada, la qualitat creditícia i la prelació del cobrament.

D'aquesta manera, ha detallat que el concepte de durada bàsicament és el risc que hi ha davant del moviment de tipus d'interès en funció del seu venciment, "el que podríem definir com el període de recuperació d'una inversió". D'altra banda, cal tenir en compte la qualitat creditícia, que normalment es distingeix entre 'investment grade' i 'high yield' i també el subjacent o el col·lateral, que té a veure amb el tema de la prelació del cobrament, "en quin ordre estem de la prelació del cobrament en cas de la fallida de l'emissor". "Si a això li sumem el risc de divisa podem dir que amb una major durada, una major subordinació i una menor qualitat creditícia el risc és més elevat". I a partir d'aquí, afegeix l'expert, cal analitzar el "trinomi risc-rendibilitat-liquiditat, és a dir, que estiguem confortables amb el risc, que la rendibilitat que obtenim s'ajusta a aquest risc i a més a més tenir en compte la liquiditat en el cas que haguéssim de vendre abans del seu venciment".

Pon ha defensat que la rendibilitat és fixa "sempre que mantinguem el bo fins al seu venciment i no hi hagi cap esdeveniment creditici" i ha recordat que en el període fins a aquest venciment el preu del bo pot anar oscil·lant. Considera que els avantatges d'invertir en fons d'inversió estan bàsicament en la "diversificació, perquè el producte de fons d'inversió té una àmplia combinació d'actius i d'estratègies"; a més hi ha el factor de la liquiditat que es calcula diàriament a través del valor liquidatiu; i també, defensa que "des d'un punt de vista no només financer sinó financer-fiscal, els fons d'inversió són molt més òptims".

El director de renda fixa i actius monetaris de Crèdit Andorrà Asset Management ha explicat també que al mercat podem trobar tres grans grups de fons de renda fixa: els de mercat monetari, els fons a curt termini i els de llarg termini. Els primers "han nascut per a aquest entorn de pujada de tipus d'interès perquè inverteixen a molt curt termini i amb una qualitat creditícia molt elevada". I pel que fa als de llarg termini, destaca que cal subdividir-los en aquells de gestió passiva, que serien amb la voluntat de comprar i mantenir el bo fins al venciment amb una monitorització, i la gestió activa "on combinem diferents estratègies o bé de corba o bé de divisa o bé de crèdit".

L'expert també ha analitzat l'impacte que ha tingut la ràpida pujada dels tipus d'interès en la renda fixa. Ha destacat que el 2022 serà recordat com "un any històric" precisament per la rapidesa i "la gran acceleració de la pujada dels tipus d'interès per part dels bancs centrals per lluitar contra la inflació", la qual cosa ha provocat que els preus dels bons hagin baixat i hagi tingut lloc un ajustament en la valoració d'aquests bons, la qual cosa "deixa un panorama una mica més planer per a aquests actius". Pon ha conclòs que "d'una banda, tenim unes rendibilitats que ofereixen aquests bons que no hem vist en una dècada, la inflació sembla que s'està contenint, estem en un període que podríem anomenar de desinflació i a més a més els bancs centrals sembla que estan arribant als seus tipus terminals".