FEDA veu inevitable la pujada de les tarifes pel 2023

Andorra la VellaAlbert Moles, el director general de FEDA, ha estat entrevistat aquest matí al programa 'Els matins de la Nacional' d'RTVA. El director assegura que, amb les xifres actuals del preu del gas, la pujada de les tarifes energètiques per l'any vinent és gairebé inevitable. Tot i això, ha volgut recordar que si la població pren consciència i estalvia, l'increment pot ser inferior. Hi ha dues variables que influeixen en l'increment: els preus de mercat i l'estalvi. També ha manifestat la voluntat de FEDA de mantenir les tarifes bonificades per a les persones amb menys recursos.