Es flexibilitzen mesures a bars i restaurants i tornen les bodes, batejos i comunions

Andorra la VellaLa tendència a la baixa pel què fa a l'afectació del SARS-CoV-2 al país, aquest dimecres la taxa de reproducció del virus se situa a 0,89 amb una mitjana d'entre 25 i 30 positius diaris detectats, ha fet que el Govern hagi pres la decisió de flexibilitzar algunes de les mesures restrictives que afecten la restauració. Una de les més importants és que per a batejos, bodes i comunions es poden habilitar espais per acollir un centenar de persones a l'exterior i una quarantena a l'interior. Pel què fa a la restauració, s'augmenta de 4 a 6 el màxim de comensals per taula tant per a dinars com per a sopars. I als bars, 4 persones a l'interior i 6 a l'exterior en totes les franges horàries.

Dades de seguiment de la pandèmia i alleugeriment d’algunes mesures restrictives

Així doncs, l'executiu ha acordat augmentar de 4 a 6 el màxim de comensals per taula als restaurants per a dinars (d'11.30 a 16 hores) i sopars (de les 19 a les 24 hores). Als bars, s'augmenta a un màxim de 4 comensals a l'interior i a 6 a l'exterior en totes les franges horàries. A més, en cas de nucli convivent format per pares i fills, es podran superar els 6 comensals i, pel que fa a celebracions com batejos, comunions, bodes o aniversaris, es podrà acollir un màxim de 100 assistents a l'exterior i 40 a l'interior. En aquest sentit, el consum de menjar i begudes s'ha de fer sempre des de la taula i no es permeten les activitats de cant o ball, tot i que sí que és possible que hi hagi música d'ambient.

En relació amb el transport públic, Martínez Benazet ha informat que s'augmenta al 100% la capacitat màxima dels vehicles, tot i que amb una sèrie de condicions: els busos hauran d'anar equipats amb gel hidroalcohòlic tant a la part davantera com la posterior; s'haurà de fer una desinfecció completa del vehicle després de cada trajecte; caldrà promoure que els viatgers vagin asseguts i delimitar, mitjançant marques a terra, les zones per viatjar dret, i haurà d'haver-hi ventilació continuada, sigui natural o mecànica. En resposta als mitjans de comunicació sobre possibles contagis en aquests espais, Benazet ha dit que es tracta d'una mesura "que segueix els criteris de prudència" fixats pel Govern.

En el cas dels esdeveniments esportius, s'ha decidit permetre l'entrada de públic amb un aforament màxim del 50% en espais exteriors i del 30% en interiors. Tot i això, es pot arribar a un aforament màxim del 50% en espais interiors si es presenta un protocol específic que incorpori cribratges. Aquests aforaments, per tant, afecten de la mateixa manera als esdeveniments culturals.

Pel que fa a les reunions familiars i amb amics, s'augmenta de 4 a 6 el nombre màxim de persones que poden reunir-se, llevat del nucli convivent. Tanmateix, es permeten les reunions al tanatori o les sales de vetlla en agrupacions d'un màxim de 6 persones i no pot coincidir més d'una agrupació al mateix temps. Per últim, quant a les misses, funerals i cerimònies civils, han de seguir criteris de neteja, ventilació, ús de mascareta i distància entre persones.

Respecte de les demandes dels bars, que volen tenir oberts els seus establiments com a mínim fins a les 9 de la nit, Benazet ha dit que "de moment nosaltres anem aixecant aquestes limitacions de forma progressiva i no hem cregut pertinent anar més enllà". Ha recordat que als països veïns la situació dels bars encara és més restrictiva i es prendran noves mesures si es continua reduint la pressió a l'hospital i el comportament per part de la població "és correcte".