Galabert confia en què la Batllia veurà que Escoriza no ha pogut participar en la desviació de diners

Andorra la VellaA l'entrevista de l'"Avui Serà Un Bon Dia" de RTVA, Marc Galabert, president de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS), ha exposat els principals aspectes del projecte de pressupost per al 2025 i ha comentat la situació legal del director de la institució, Josep Escoriza.

Automatització i control estricte al Pressupost del 2025

Galabert ha ressaltat que el pressupost del 2025 se centrarà en "l'automatització dels processos i un control molt més estricte". Aquestes mesures són una resposta a les deficiències identificades en l'informe 'forensic', que va destapar pagaments erronis en pensions d’invalidesa per un valor d'1,5 milions d’euros. L'informe va revelar que no es realitzaven regularitzacions sistemàtiques, excepte per les variacions de l’IPC i la suspensió de pensions en cas de canvi en les condicions d’invalidesa.

L'any 2021, un control manual d'una setmana va analitzar 525 pensions d’invalidesa, detectant 105 casos d'incidències, tot i que no es va poder vincular inequívocament la selecció de 34 pensions finals per falta de traçabilitat. En els anys 2022 i 2023, es van realitzar 6 i 3 regularitzacions respectivament, sense suport documental del procés.

Declaracions sobre la Imputació de Josep Escoriza

Pel que fa a la imputació del director Josep Escoriza, Galabert ha expressat que, més enllà de la sorpresa personal, és essencial "atacar i procurar d’esclarir els fets". Ha defensat que Escoriza no ha pogut participar en la desviació de diners i ha afirmat que les responsabilitats derivades del cas "no soc jo qui les ha de comentar", confiant que la justícia farà la seva feina adequadament. També ha negat que hi hagi estratègies per atribuir responsabilitats a cap individu en particular.

La Batllia està investigant els sobrepagaments de les pensions d’invalidesa del grup 1 de la CASS, que han implicat Escoriza com a encausat. L’obertura de les diligències provisionals va ser anunciada pel Partit Socialdemòcrata, que va expressar el seu desconeixement sobre el motiu de la investigació cap a la direcció que va alertar dels sobrepagaments.

El Futur del Sistema de Pensions

Galabert també ha abordat el futur del sistema de pensions, afirmant que a curt termini la situació és controlable, però a llarg termini representa un gran repte, descrivint-ho com "un tsunami". Ha subratllat la necessitat urgent de debatre aquest tema, malgrat ser un debat incòmode.

"El fet que tinguem aquesta reforma del sistema de pensions és una part crucial. La CASS té dues branques molt diferenciades la branca més present lligada a la malaltia o la branca més a futur més lligada a les pensions. Jo puc ser simplista i dir que estic malalt, i la branca de malaltia es pot veure més o menys però la de jubilació segur que la veurem", ha afirmat Galabert.