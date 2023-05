Gallardo defensa que els nòmades digitals faran "crèixer l'ecosistema d'innovació" del país

Andorra la Vella"Crec que el país se'n beneficiarà perquè farà créixer l'ecosistema d'innovació". Aquest és el parer del ministre de Presidència, Economia i Empresa en funcions, Jordi Gallardo, sobre la figura del nòmada digital, i sobre la qual s'ha aprovat un reglament que ha de servir perquè les persones interessades puguin començar a tramitar, en el termini d'un mes, la seva sol·licitud per instal·lar-se al país. Cal recordar que Immigració ja va acordar una quota especial per a aquesta figura de 50 permisos i Gallardo ha destacat que malgrat l'interès que hi ha al voltant d'aquesta instal·lació tampoc es preveu "una allau" i, per tant, tampoc hauria de ser un element que generés "més tensió" al mercat de l'habitatge. En aquest sentit, ha recordat que la llei que dona empara al reglament que ha presentat aquest dijous recull la figura del 'coliving' i el 'coworking' i quant al primer ha manifestat que és una eina que s'adiu perfectament amb el que busquen aquestes persones, ja que ha recordat que els permisos de residència que se'ls atorgarà serà de dos anys i, per tant, no podran tenir un contracte de lloguer habitual, que és de cinc anys.