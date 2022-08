Gallardo reconeix que la ma d'obra nacional requereix de més formació per ocupar els llocs més qualificats

Andorra la VellaQüestionat per la manca de mà d'obra que pateixen alguns sectors, com els transports, que es plantegen contractar personal a Amèrica Llatina, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha destacat que el mercat laboral del país pot donar resposta a certes demandes, però que d'altres de mà d'obra amb "valor afegit o qualificada" tenen "més dificultats" i ha recordat que en aquest cas ja tenen "més flexibilitat" per poder fer les seves contractacions tot i que ha reconegut que els "agradaria" que aquesta mà d'obra pogués sortir del mercat nacional, si bé ha admès que caldria una formació molt específica. Precisament, i quant a les formacions que ofereix el Servei d'Ocupació, ha destacat que de cara a la tardor s'iniciarà alguna de "més a més" que s'afegirà a les que ja hi ha disponibles i ha recordat que el consell econòmic i social està treballant en un catàleg de formacions. De totes maneres, ha manifestat que el fet que hi hagi tan poques persones inscrites a la recerca de feina farà que algun dels nous cursos vagin més encarats a persones que volen una millora laboral.

El ministre també ha anunciat que per trobar mà d'obra de cara a l'hivern es vol continuar fent els 'job meeting' que es feien a Andorra, l'Arieja i la Seu i que aquest any es farà, també, algun una mica més lluny, segurament en alguna zona de costa espanyola on hi ha molta demanda de feina a l'estiu però no tant a la tardor.