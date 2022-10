Les gasolineres del Pas de la Casa recuperen els clients francesos

EncampLa competitivitat de les benzineres al Pas de la Casa va ressentir-se a causa de les subvencions de l'executiu gal per l'augment del cost dels carburants. Van perdre un 25% de la clientela, segons informa RTVA. Tot i això, les revoltes socials provocades per l'escassetat de benzina a França ha fet que molts ciutadans del país veí tornin a posar els ulls sobre Andorra a l'hora de fer el ple. I alguns negocis estan tornant a les xifres prèvies als ajuts del Govern francès, que van aplicar 30 cèntims de descompte per litre de carburant, eliminant el diferencial històric entre França i Andorra. La previsió és que la situació actual, la tornada de clients al Pas de la Casa, es mantingui durant unes setmanes, tot i que és difícil fer previsions, fins i tot a curt termini.