Gerard Casellas nomenat de nou president de l'AGiA sense cap oposició

Andorra la VellaGerard Casellas continuarà dos anys més com a president de l’Associació de Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGiA). La seva candidatura, sense oposició, ha estat votada novament per a formar la junta del col·lectiu d’Immobiliaris. S’ha votat també mantenir les quotes d’afiliació en tres mil euros per als col·legiats que vulguin exercir i en 120 l’aportació trimestral al col·legi.

L’assemblea dels Immobiliaris, que ha tingut lloc avui com és tradicional en el mes de març dels anys parells, ha estat marcada per les queixes pel que la majoria dels assistents pel que consideren un intrusisme que està fent mal al sector.

El problema, segons van explicar diferents immobiliaris, es basa en què hi ha molts més titulats com a immobiliaris que col·legiats a l’AGIA. Això significa que una part destacada dels que tenen el títol per exercir no ho estan fent. I aquí arriba la picaresca. A l’escalf del ‘boom’ del negoci immobiliari, gent externa al sector va voler entrar utilitzant els títols de gent que no exerceix. A canvi d’una quantitat econòmica, els prestanoms cedeixen la titulació perquè s’hagin obert una o diverses immobiliàries. Aquesta pràctica va fer créixer de forma mot important el nombre d’agències.

Els immobiliaris es queixen perquè sovint es tracta de negocis sense cap espai físic ni personal, més enllà d’un número telefònic, el que rebaixa els estàndards de qualitat i acaba fent competència deslleial a les empreses tradicionals. Es demana que Govern actuï contra la fórmula de prestanoms i que els responsables siguin sancionats, a més de no permetre que continuïn en el sector.