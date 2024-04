Gili critica que les mesures d'habitatge de Govern trepitgen temes comunals

Andorra la VellaRosa Gili, la cònsol major d'Escaldes, ha criticat les darreres mesures anunciades per l'executiu. Segons ha exposat al programa d'RTVA 'La Clau', diu que no acaba d'entendre "aquesta pràctica que el Govern ja ha posat en marxa diverses vegades de tirar-se a la piscina d'un dia per l'altre sense haver parlat amb la gent". Tanmateix, assegura que s'ha queixat perquè hi ha alguns temes que afecten els comuns.