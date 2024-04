Gili critica el pla de l'habitatge de Govern perquè "s'estan tirant a la piscina"

Escaldes-Engordany"No entenc per què el Govern està agafant el costum de tirar-se a la piscina sense parlar amb la gent. Com han fet ara en les mesures de l'habitatge. Sembla, ara, que tardaran a fer-ho. Calia fer aquests anuncis? Lamento maneres de fer. Aquest estrès impulsiu que ja vam veure abans de les eleccions generals. També a les comunals. Crec que s'equivoquen?".

Així s'ha expressat la cònsol d'Escaldes Rosa Gili sobre les mesures de l'habitatge presentades per Govern que inclouen l'expropiació temporal dels pisos amb més de tres anys buits. L'escaldenca considera el pla "massa dur perquè primer s'ha de parlar amb la gent i no amb l'amenaça de t'ho agafarem. I afecta sobretot no residents i això em fa molt de respecte. No estic d'acord amb l'existència de pisos buits mentre hi ha gent que pateix per l'habitatge, però aquest pla em fa una mica d'angúnia". Gili ho ha explicat en una entrevista al programa La Clau d'Andorra Televisió.

Gili ha assenyalat que es va queixar a Govern sobre que no s'informés els comuns dels plans sobre les mesures de l'habitatge perquè "som part implicada i podíem haver aportat coses". En general, la cònsol veu tot el procés molt precipitat i que a l'hora de la veritat l'han d'aturar i repensar-lo davant de les incerteses que ha generat.