Govern destina prop de 200.000 euros a l'arranjament de túnels

Andorra la VellaEl consell de ministres ha donat llum verda aquest dimecres a l'adjudicació directa de les obres d'arranjament de la xarxa viària de túnels a l'empresa T.P. La Coma, per un import de 197.771,22 euros. Els treballs adjudicats se centren en el túnel del Pont Pla –túnel viari i galeria d'evacuació–, els de les Dos Valires –viaductes accés boca oest, tub nord, tub sud i galeria d'evacuació i serveis–, els de Sant Antoni, el de la Tàpia i el d'Arcalís.

Des de l'executiu recorden que es va obrir un concurs públic de caràcter nacional, amb procediment obert i contractació ordinària, que va quedar desert en presentar-se poques ofertes i amb imports que superaven les estimacions preliminars. Per aquest motiu des del Govern s'ha considerat, donada la importància de l'execució de les obres, fer una adjudicació directa proporcionada al cost de l'actuació.

D'altra banda, també s'ha aprovat l'adjudicació definitiva de les obres de condicionament climàtic i instal·lacions contra incendis de l'edifici annex a l'antic hotel Rosaleda, la seu del ministeri de Cultura, a l'empresa EM-T, SA, per un import de 269.479,76 euros. La forma d'adjudicació ha estat per contractació directa i el termini d'execució és de quatre mesos. Els treballs emanen de la voluntat del ministeri de Cultura de traslladar els serveis de l'Arxiu Nacional a les dependències adjacents al Rosaleda. Consegüentment, es projecten les instal·lacions de climatització i seguretat contra incendis de les tres plantes de l'edifici annex per destinar-les a arxius. Després de quedar desert el concurs, en presentar-se poques ofertes i amb imports que superaven les estimacions preliminars, s'ha considerat, com en el cas anterior, fer una adjudicació directa, proporcionada al cost de l'actuació, per tal que l'edifici annex a l'hotel Rosaleda, actualment desocupat, pugui ser aprofitat i utilitzat per a finalitats d'interès general "en els millors terminis possibles".