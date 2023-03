El Govern i diverses institucions signen un acord per alinear els objectius de la política turística

Andorra la VellaEl cap de Govern en funcions, Xavier Espot, i el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Josep Maria Mas, han signat un acord d'entesa que regula l'àmbit de col·laboració de les parts per procurar uns majors nivells de competitivitat que consolidin el lideratge i creixement rendible i sostenible del sector turístic andorrà. A través de l'acord, les parts es comprometen a treballar per alinear els objectius de la política turística nacional amb les necessitats del sector empresarial i vetllar per una major orientació de servei per part dels organismes públics.

Aquest mateix divendres, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis també ha signat un conveni en el mateix sentit amb la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), l'Associació d'Agències de Viatges d'Andorra, Caldea Inúu, Naturland, la Unió Hotelera d'Andorra, Autèntics Hotels, l'Associació d'Empreses d'Allotjaments Turístics, l'Associació de Comerciants Riberaygua i Travesseres, l'Associació de Comerciants Centre Històric, l'Associació de Comerciants de l'Eix Central, l'Associació de Comerciants del Pas de la Casa (APROPAS), l'Associació de Transports Públics i de Viatgers, Unnic Andorra de Jocs i Ski Andorra.

L'entesa entre Govern i la CCIS estipula la creació d'una comissió de seguiment que es reuneix almenys un cop al trimestre, a petició d'una de les parts. Cada part designarà un màxim de dues persones per tal d'avaluar l'avançament del projecte i poder anar proposant accions per al seu correcte desenvolupament. A més, la Cambra de Comerç proposarà els representants al Consell d'Administració d'Andorra Turisme i a altres organismes públics, entitats autònomes, societats públiques i a les entitats parapúbliques i de dret públic que hagin de ser nomenats per Govern.

En la seva intervenció, Xavier Espot ha afirmat que el sector del turisme és cabdal per a l'economia andorrana i que cal encaminar-se cap a un equilibri entre la quantitat i la qualitat que garanteixi la continuïtat futura econòmica, però també mediambiental i cultural. Per aquest motiu, ha dit, és necessari que el sector públic i el privat s’asseguin a la mateixa taula a l’hora de prendre decisions en la implementació de polítiques a favor del desenvolupament turístic.

En aquest sentit, el cap de Govern en funcions ha celebrat les signatures d’avui i s’ha mostrat agraït per la predisposició del sector privat per la implicació i la voluntat demostrada per aconseguir un concert i avançar amb els mateixos objectius i la mateixa direcció, per tal de continuar potenciant i apuntalant la principal font d’ingressos del país, que representa el 41% del PIB del país.