Govern expedienta una de les companyies a càrrec del transport públic per no garantir la freqüència pactada

Andorra la VellaEl ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha informat la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que Govern obrirà un expedient a una de les companyies concessionàries del transport públic per no garantir la capacitat pactada per hora. El departament de Transports vol esbrinar les causes d'aquest incompliment, per a posteriorment decidir les accions a dur a terme.

Les companyies, per la seva part, manifesten una mancança de conductors disponibles per a contractar. Precisament per això han comunicat al departament la contractació amb caràcter temporal de conductors degudament acreditats a fi de pal·liar la situació actual.