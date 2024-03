Govern tornarà a implementar el sistema anterior de quotes a partir de l'abril

Andorra la VellaGovern obligarà a acreditar quatre anys d'experiència per aconseguir el permís de treball i es tornarà a l'anterior sistema de quotes a partir de l'abril, segons informa RTVA. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, ConxitaMarsol, ha explicat que es poden acreditar de diferents maneres, per exemple, amb tres anys d'experiència al país d'origen i un a Andorra. Els sindicats denuncien que s'actua amb retard en aquest tema. Gabriel Ubach, secretari general de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), critica que "l'únic que funciona és que vingui gent amb molts diners i s'hi puguin instal·lar, però a la gent del país no se'ls facilita gens".