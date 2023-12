Grandvalira oferirà 91 quilòmetres esquiables pel pont de la Puríssima

Andorra la VellaLes estacions de Grandvalira Resorts oferiran 91 quilòmetres esquiables durant el pont de la Puríssima. Les precipitacions del passat divendres i les baixes temperatures dels darrers dies, que han propiciat la producció de neu de cultiu, juntament amb la feina dels equips tècnics de terreny, han permès que els dominis puguin confirmar l’obertura per aquest dimarts. Així, obriran parcialment Ordino Arcalís i el sector del Pas de la Casa de Grandvalira, mentre que a partir d’aquest dimecres s’ampliarà l’oferta amb la posada en marxa de la resta de sectors i l’estació de Pal Arinsal.

El sector del Pas de la Casa de Grandvalira donarà el tret de sortida a la temporada dimarts amb la posada en marxa del TSD4 Pas de la Casa, que donarà accés a la pista Directa. Per a aquest primer dia d’obertura parcial, hi haurà un preu especial del forfet de dia de 36 euros, que es podrà adquirir únicament a les taquilles del sector. A partir de dimecres, s’ampliarà l’àrea esquiable amb l’obertura dels sectors de Soldeu, el Tarter, Canillo, Grau Roig i Encamp de Grandvalira. En total, l’estació oferirà 53 quilòmetres esquiables, amb 35 pistes i 34 remuntadors operatius, entre ells els telecabines de Soldeu, el Tarter, Canillo i el Funicamp. La connexió entre els sectors es podrà realitzar per una línia d’autobús que habilitarà l’estació de manera gratuïta per a tots aquells que posseeixin qualsevol tipologia de forfet de Grandvalira. El sector de Canillo, per la seva part, tindrà un aforament limitat a 500 esquiadors debutants així com visitants que vulguin gaudir del parc familiar Mon(t) Magic. El forfet de dia tindrà un preu especial de 59 euros a partir de dimecres, i es podrà adquirir tant a taquilles com als canals 'online' de Grandvalira, on s’anirà actualitzant la informació dels preus dels diferents passis.

Per la seva part, Pal Arinsal obrirà dimecres amb un 40% de les pistes i un 71% de les instal·lacions, és a dir, un total de dinou pistes i 22 remuntadors. Al sector de Pal es podrà esquiar des de la Caubella fins al coll de la Botella, passant per l’àrea del Cubil, mentre que a Arinsal estarà habilitat des de la base del sector fins a l’àrea de Les Fonts. Per tant, durant els primers dies, la connexió entre els dos sectors a través del telefèric no estarà operativa, i es podrà fer amb la línia d’autobús que s’habilitarà entre la Massana i Arinsal, la qual serà gratuïta amb qualsevol passi de Grandvalira Resorts. El forfet de dia per Pal Arinsal en aquests primers dies tindrà un preu reduït de 39 euros, i es podrà adquirir tant a les taquilles com als canals online de les estacions.

Finalment, Ordino Arcalís reobre aquest dimarts La Coma amb el telecadira de sis places desembragable, el telecabina de Tristaina i el teleesquí Orris, mentre que de cara a dimecres entraran en funcionament cinc remuntadors més amb els quals es podrà accedir a vuit noves pistes. En total, l’estació ordinenca tindrà operatius el 54% dels seus quilòmetres esquiables, així com el 50% de les instal·lacions. El preu del forfet de dia de demà es mantindrà en 30 euros i es podrà adquirir únicament a les taquilles, mentre que el dimecres passarà a ser de 39 euros i també es podrà comprar pels canals 'online' de Grandvalira Resorts.

Cal destacar que totes les estacions de Grandvalira Resorts tindran les escoles d’esquí i snowboard operatives així com les àrees de debutants dels diferents sectors i les guarderies.