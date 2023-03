Grandvalira Resorts eleva la seva aposta pel tercer vol setmanal a Madrid

Andorra la VellaL'executiu va demanar una major implicació del sector turístic i empresarial per cristal·litzar la proposta d'un tercer vol setmanal a Madrid des de l'aeroport d'Andorra - la Seu. Una proposta que ha estat ben acollida per part de Grandvalira Resorts, tal com informa RTVA. Govern va reclamar un compromís d'adquirir 1.300 bitllets.

El director general de Grandvalira Resorts, Juan Ramon Moreno, es reafirma en aquesta línia i assegura que seria interessant apostar per aquest tercer vol, ja que des de l'estació s'està apostant pel mercat madrileny.

La principal dificultat que s'hi troben, assegura Moreno, és de caràcter tècnic. La informació personal dels clients que compren bitllets és gestionada únicament per Iberia, el que suposa un problema per a l'estació. Tot i això, estan buscant solucions temporals que els permeti duu a terme aquesta connexió de cara a la pròxima temporada.