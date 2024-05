Habitació compartida a 300 euros al mes a Andorra la Vella

Andorra la VellaEls problemes del mercat de l'habitatge han portat que hagin proliferat de forma molt important les propostes per llogar habitacions. El preu dels habitatges 'sencers', fins i tot els estudis, ha derivat en què la fórmula de compartir pis per reduir despeses s'ha estès.

Les xarxes socials han alertat sobre un pas enllà en la precarietat. El lloguer de 'mitja habitació'. Es pot disposar d'un llit en una habitació compartida amb un 'desconegut'. El preu són 300 euros i s'ha d'abonar un de fiança. Ho lloga un particular.

El preu mensual per 'mitja' habitació ha provocat crítiques a les xarxes socials. Tant pel cost que es considera excessiu com per la fórmula que es considera un pas enrere que porta cap a un model que obre les portes als pisos pastera'.