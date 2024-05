Intents d'atac d'os al bestiar de ramaders d'Alins

Andorra la VellaRamaders del municipi d'Alins han denunciat novament l'atansament de l'os bru a nuclis habitats i els nous intents d'atacs d'aquesta espècie protegida contra el bestiar a les seves finques privades. Aquest dimecres mateix un criador del poble d'Àreu ha hagut de foragitar un plantígrad quan s'apropava de manera desafiant a una dotzena d'eugues, segons recull Ràdio Seu.

Segons ha explicat el pagès afectat, consultat per TV3, l'atac el va poder evitar de casualitat perquè havia anat a aquest indret per canviar la bateria d'un pastor elèctric i de sobte va sentir que els seus gossos començaven a bordar de manera insistent. En girar-se, ja es va trobar l'os a pocs metres de les eugues i amb la clara intenció d'atacar-les. Per això, i davant la impossibilitat de poder fer ús d'armes (perquè l'os és actualment una espècie protegida a Catalunya), només va poder fer-lo fora cridant, perquè tot i que no volia provocar l'animal sí que necessitava defensar d'alguna manera el bestiar. Finalment, l'os va fugir quan un dels gossos el va seguir bordant i se li va atansar.

Tot i això, el ramader ha alertat de la preocupació creixent pel fet que l'os cada cop té menys por d'apropar-se a zones habitades o als humans i que cada cop costa més foragitar-lo, tal com s'ha demostrat en aquest cas. De fet, ha assenyalat que va passar por perquè si no fos pel gos, que el va avisar, s'hauria pogut trobar l'os "a cinc o sis metres". I denuncia que amb els danys que causen aquesta i d'altres espècies salvatges, com els cérvols, les administracions els estan "forçant a plegar".

El professional va rebre posteriorment, dimecres al vespre, el suport dels Agents Rurals que es van apropar a la zona per comprovar que cap animal no estigués ferit. Aquest dijous hi han tornat per revisar si aquest o d'altres ossos continuen estant en aquesta muntanya, com també per prendre mostres de l'animal i comprovar si és dels exemplars dels quals se'n fa seguiment. La responsable dels Agents Rurals a l'Alt Pirineu, Anna Servent, ha reconegut que cada cop és més normal poder albirar l'os bru al Pirineu i també admet que això passa perquè cada vegada n'hi ha més, fruit de l'alliberament sistemàtic dels darrers anys i de la seva actual condició d'espècie protegida. Servent nega que aquest exemplar mostrés una actitud agressiva amb les eugues, com sí que defensa el ramader, i opina que només tenia "curiositat", però en tot cas recorda que no deixen de ser "animals salvatges".