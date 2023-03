Els habitatges de la immobiliària Engel and Volkers van incrementar el seu preu mitjà en un 9,5% el 2022

Andorra la VellaEl preu mitjà dels habitatges que opera la immobiliària Engel&Volkers al país ha pujat un 9,5% durant el 2022, segons informa RTVA. El departament d'estadística ja va informar d'un increment del 19,3% en el mercat immobiliari durant aquest any passat.

El cost mitjà de les propietats se situa en 4.600 euros el metre quadrat, i les parròquies d'Ordino i Canillo són les que experimenten un increment més alt segons la informació del portal. El seu informa mostra, de fet, que el preu puja a tots els territoris menys a les luxoses zones escaldenques de Can Diumenge i Sa Calma, que no es mouen dels 5.500 euros per metre quadrat. En el cas de la capital, aquesta xifra se situa als 5.300 euros.