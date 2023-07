Les immobiliàries avisen que els preus estan aturant la venda i lloguer a Andorra

Andorra la VellaEl mercat de lloguer està en mínims des de fa dos anys, amb l’excepció dels habitatges destinats als temporers. Simplement, l’oferta és tan escassa i tan cara que les operacions són puntuals. La pràctica totalitat dels habitatges de renda a Andorra es troben en pròrroga forçosa. Fa cinc anys que dura i, per tant, la immensa majoria es va renovant.

Les immobiliàries, segons diferents agents, han viscut, tot i aquesta situació en el mercat de lloguer, una època daurada. La venda de pisos fins a mitjans del 2022 anava ‘com un tiro’ i les comissions compensaven de sobres l’escassa activitat en arrendaments. En la part final de l’any passat, però una sèrie de factors van anar provocant una aturada del mercat.

Els immobiliaris consultats destaquen que a les causes exògenes com l’increment dels tipus d’interès i la baixada global de la concessió d’hipoteques, s’afegeix el principal motiu i que és específic d’Andorra. Els preus. El cost de compra de pisos a Andorra ha anat pujant en els últims anys de forma imparable amb el creixement econòmic o l’arribada d’inversió estrangera, especialment en ‘totxo’. A finals de l’any passat es calcula, segons les fonts, que es va arribar al punt en què, en general, s’ha arribat a la conclusió que els preus que es demanen són molt superiors al ‘valor real’ de la propietat.

L’aturada és una realitat que s’allarga mes a mes. Els immobiliaris estan en alerta perquè no hi ha senyals d’un canvi de tendència. Pràcticament, no entra cap visita als anuncis que tenen en els portals especialitzats en venda d’habitatges. Els agents consultats estan veient una situació del mercat similar a la del 2007 quan l’aturada de vendes va arribar de cop després d’uns anys de pujades de preu desmesurades. Afortunadament, el risc de repetir-se una crisi com la de fa 15 anys és molt improbable, segons els immobiliaris, perquè els propietaris de pisos, en general, no estan en situació de no poder tornar les hipoteques.

La preocupació és però ja força important en el sector perquè la pròpia supervivència dels negocis està en entredit si després de l’estiu no hi ha un canvi de tendència.