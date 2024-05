Els Immobiliaris alerten que el mercat de lloguer no s'estabilitzarà fins al 2027

Andorra la VellaEl nivell de preus del mercat de lloguer continua en nivells màxims tot i ser temporada baixa. Els exemples són múltiples en les pàgines web on es publiciten habitatges d’arrendament. Un exemple. Idealista. Pis de 55 metres a Encamp amb dues habitacions a 2.300 euros al mes o un apartament de 36 metres quadrats a Canillo per 950 euros. O pis de 42 metres a Incles per 1.200 euros mensuals.

Els immobiliaris contactats han explicat que el problema continua sent el mateix. Des del 2019 els lloguers estan renovats automàticament i el nombre d’unitats immobiliàries per arrendar són puntuals. L’efecte, segons les fonts, de l’escenari actual ha fet que els propietaris no vulguin posar en el mercat els pocs pisos que queden sense arrendar. I aquells que ho fan intenten aprofitar-se de la situació posant preus que no corresponen amb el valor real de les unitats.

Des del sector immobiliari es lamenta la situació actual i consideren que fins al 2027 la situació serà la mateixa o fins i tot pitjor perquè “el mercat és inexistent a efectes pràctics”. Continua havent-hi una forta demanda d’habitatge i l’oferta és de mínims. Indiquen que el mercat trencat fa que gairebé no hi hagi diferència entre temporada baixa i alta. L’únic que canvia, segons les fonts, és que hi ha unes desenes de pisos de temporers que estan disponibles durant sis mesos, però bàsicament al Pas i a pobles de Canillo.