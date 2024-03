Els immobiliaris expressen preocupació pel 'cas Monky Houses'

Andorra la VellaEl sector immobiliari no passa per un bon moment per l'estancament del mercat i, al mateix temps, està patint l'arribada de nous models de venda que consideren perjudicials. En l'assemblea de l'Associació de Gestors Immobiliaris d'Andorra on s'ha reelegit a Gerard Casellas com a president s'ha posat damunt de la taula el 'cas Monky Houses'.

L'agència Monky, que es publicita a Andorra i Espanya, ofereix la venda del pis a canvi de 3.999 euros sigui quin sigui el preu. I assegura que el vendrà en 60 dies. Els immobiliaris alerten que el negoci amaga una 'trampa' perquè, segons les fonts consultades, en realitat l'únic que fan és posar anuncis, sense la gran majoria de serveis, tràmits i acompanyament que fa una immobiliària.

Agents consultats indiquen que clients de Monky Houses es troben en el fet que en realitat són ells els que venen l'habitatge. Han de fer les visites, els tràmits, els papers, les arres.. en definitiva tot allò que teòricament fa el gestor immobiliari. Aquesta situació, segons les queixes, pot acabar provocant problemes perquè el client no gaudeix de la cobertura que dona fer les operacions immobiliàries amb un agent professional.

Monky Houses ofereix amb el preu que un fotògraf faci les imatges per posar en les pàgines de vendes de pisos i que l'habitatge surti dels primers llocs en les visites a les webs. També diu tenir a disposició del client la documentació que necessita per vendre un habitatge.