José Fulgencio Cano assumeix la direcció general d'Unnic

Andorra la VellaUnnic experimenta un canvi significatiu en la seva direcció general, tan sols sis mesos després que José Ramón González assumís el càrrec. Ara, José Fulgencio Cano pren el relleu per dirigir el nou complex.

Cano, soci de Jocs SA a Unnic, porta una trajectòria de més de set anys en el Grup Orenes i anteriorment va exercir el càrrec de director del Gran Hotel Casino Extremadura. A més, té experiència com a controller financer a la divisió de casinos del Grup, així com en rols tècnics d’administració i finances en la companyia.

Aquest canvi marca la segona transició en la direcció general des de l’obertura del casino fa poc més d’un any. Iván Armengod va ser el primer director, qui va deixar el càrrec al passat octubre per seguir col·laborant amb el projecte com a assessor del consell d’administració de Jocs, la societat titular del centre de joc i oci. González va ser el seu successor, sent el primer professional vinculat a Orenes en assumir el càrrec.