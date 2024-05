L'acord amb la UE implicaria estudiar possibles "controls addicionals" en l'establiment d'empreses

Andorra la VellaXavier Espot no ha descartat que es puguin establir controls addicionals en el futur per a garantir un millor establiment empresarial. Ho ha fet en unes declaracions que recull RTVA durant la quarta reunió de poble per exposar l'acord d'associació, celebrada en aquest cas en Sant Julià.

El cap de Govern ha aclarit que en cap cas preveuen canvis, en la pràctica, respecte al lliure establiment d'empreses. Tot i això, sí que admet que valoraran introduir controls addicionals "perquè hi hagi més garanties a l'hora de l'establiment". A més assegura que en cap cas la situació "seria pitjor a l'actual".