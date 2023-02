L''Andorra Summit Art & Innovation' comença demà amb una taula rodona sobre la regulació dels actius digitals

Andorra la VellaAquesta tarda s'han presentat les jornades 'Andorra Summit Art & Innovation' a Soldeu, amb l'assistència de representants dels diferents sectors dels actius digitals que participaran en l'esdeveniment. La directora de l'organització, Carolina Abril, ha destacat la importància de celebrar esdeveniments d'aquest caire "en un país pioner en actius digitals, com és Andorra".

A la presentació hi han participat alguns dels que seran els protagonistes de les jornades, com és el cas del director d'actius digitals de Morabanc, Carlos Salinas, el qual ha destacat, durant la seva intervenció, l'aprovació de la Llei d'actius digitals i blockchain que "tenim una llei que ens posa en una posició molt còmoda per desenvolupar projectes al país".

Per la seva banda, Mariano Giralt, director d'estrategia The Bank of New York Mellon, ha afirmat que "estem en una revolució industrial, pel que fa a serveis financers i digitals i un esdeveniment com aquest és molt important, ja que podem col·laborar amb les entitats financeres andorranes, el Govern i tot l'ecosistema tecnologicofinancer del país".

Un exemple de desenvolupament tecnològic l'ha aportat el director d'expansió internacional Boombastic Festival & Terrazzza Festival, Alejandro Dos santos, el qual ha relatat l'experiència de l'empresa que representa en la venda d'entrades NFT. "Tenim dos anys de marca i hem aconseguit una gran internacionalització, amb aquest nou format d'entrades per a esdeveniments que proporcionem."

Cal recordar que demà a les deu del matí l''Andorra Summit Art & Innovation' donarà el tret de sortida a l'Auditori Nacional d'Ordino amb la taula rodona "Andorra. Lleis d'actius digitals", presidida pel ministre d'Economia en funcions, Jordi Gallardo; el CEO d'Andbank, Carlos Aso; i el soci fundador d'Hereditas Abogados, Alain Uribeetxebaria. L'objectiu d'aquesta xerrada és "explorar les lleis que regulen l'ús dels actius digitals al país, així com els reptes i oportunitats que representen per als inversors", segons ha explicat l'organització.