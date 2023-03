L'atur se situa al febrer en 395 persones, menys que al gener i que fa un any

Andorra la VellaEl mes de febrer es va tancar amb un total de 395 persones a l'atur, una xifra que suposa una davallada del 3,4% respecte del mes anterior, i un 4,1% menys que el mateix mes de l'any anterior (412 persones).

Pel que fa al nombre de demandants que busquen una millora laboral cal destacar que a final de mes eren 298 persones, amb una variació respecte al mes anterior del 0,3% menys i un 32% menys respecte al mateix mes de l'any anterior.

Quant al nombre total de llocs de treball oferts, és de 1.127, amb una variació mensual negativa del 9%. Respecte al mateix mes de l'any anterior, la variació del nombre de llocs de treball oferts també és negativa del 36,3%.

Cal destacar que dels 395 demandants en recerca d'un lloc de treball un 25,8% són empleats administratius; un 21,5%, treballadors no qualificats i un 16,5% treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors. Pel que fa a les persones que volen una millora laboral, cal destacar que un 35,2% són empleats administratius; un 20,5%, tècnics i professionals de suport i un 13,8%, treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors. De les ofertes de treball un 36% són per a treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors, un 21,9% per a artesans i treballadors qualificats de les indústries, la construcció i un 16,4% per a treballadors no qualificats.

La majoria dels demandants d'alta al Servei d'Ocupació que estan en recerca de treball (el 83,5%) fa menys de sis mesos que estan desocupats. I el 54,4% dels que estan en millora de situació laboral tenen un contracte temporal.

Cal afegir, també, que en els darrers dotze mesos, 59 persones, és a dir, el 14,9%, no van tenir cap intermediació. El 85,1% restant dels inscrits van tenir intermediació almenys una vegada. S'observa com els desocupats que han estat inscrits més temps tenen més probabilitat d'intermediació. El 47,5% dels que mai n'han tingut són inscrits que acumulen menys de tres mesos. Al contrari dels que van respondre almenys a una oferta de treball, el 48,8% eren desocupats que feia entre tres i dotze mesos que estaven apuntats al Servei d'Ocupació.

El detall per tram d'edat mostra que les persones aturades es concentren principalment entre els 40 i els 59 anys (44,8%), de la mateixa manera que les persones demandants de millora de la situació laboral (46,6%). La quantitat de dones en recerca de lloc de treball (48,9%) és lleugerament inferior que la dels homes (51,1%) i la majoria dels demandants en millora (61,7%) són dones. Aquest mes de febrer la majoria de demandants en recerca són de nacionalitat andorrana (51,9%) i de nacionalitat espanyola (24,3%). Així mateix, la majoria dels que volien una millora són andorrans (36,2%) i espanyols (32,2%), seguit dels d'altres nacionalitats (19,8%), portuguesos (8,1%) i per acabar, francesos (3,7%).

Segons les dades del departament de Benestar en l'últim dia del mes, 22 persones eren beneficiàries de prestacions econòmiques per desocupació involuntària. Un 59,1% se situen en el tram de 40 a 59 anys i la majoria són dones. Per nacionalitat, un 72,7% són andorrans i espanyols. Quant al temps de residència, un 58,3% dels beneficiaris de l'ajut fa deu o més anys que viuen a Andorra.

Quant als programes de foment de la contractació, cal destacar que 26 persones treballaven al Govern, parapúbliques, comuns, societats parapúbliques i entitats sense afany de lucre. I en el marc del programa de foment de la contractació en el sector privat, aquest mes de febrer hi ha 28 persones contractades.