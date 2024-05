L'EFA defineix l'acord d'associació com a "vital" pel país

Andorra la VellaEn el discurs de benvinguda de l'assemblea anual de l'Empresa Familiar Andorrana (EFA), celebrada divendres passat, el president de l'entitat, Daniel Armengol, va qualificar l'acord d'associació amb Europa com "vital per al futur de les empreses i els ciutadans d'Andorra, de manera que caldrà que el seguim de prop i hi posem l'energia necessària" amb l'objectiu que sigui el més beneficiós, en definitiva, per al conjunt del país. Armengol va destacar que abans que la sobirania popular ratifiqui o rebutgi l'acord en el referèndum previst per al 2025, caldrà que s'expliqui bé el seu abast i es dugui a terme un estudi acurat en relació amb els costos i els beneficis que suposaria l'entrada en vigor o no del text.

Finalment, Armengol va insistir que si Andorra vol deixar de ser un país 'low cost' cal que es potenciïn les infraestructures de connexió cap a l'exterior. Evidentment les carreteres, però també l'aeroport Andorra-la Seu. "Augmentar les freqüències i buscar altres destinacions és cabdal per al desenvolupament d'aquest aeroport. En aquest punt Govern ha de ser valent i potenciar l'aeroport com un filtre per seleccionar el perfil de visitant que interessa al país".