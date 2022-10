L'EFA denuncia que la manca de col·laboració entre els sectors públic i privat ha fet perdre oportunitats energètiques

Andorra la VellaDes de la junta de l'EFA es troba a faltar col·laboració publicoprivada en matèria d'energia. Així, consideren que, si hi hagués hagut voluntat política, hi hauria hagut al país ara com ara infraestructures energètiques que farien que la dependència de l'exterior fos menor. En aquest sentit, tot i que entenen que les mesures anunciades aquest dimarts per l'executiu per potenciar l'estalvi energètic "segurament" eren "necessàries", afegeixen que troben "a faltar la col·laboració" entre privats i administracions i destaquen que s'han "perdut oportunitats de tenir infraestructures liderades per privats".

Així, Armengol ha lamentat que no s'hagin fet els canvis legislatius que haguessin permès aquestes inversions i ha destacat que "el primer escull és la voluntat política", així, tot i aclarir que estan "plenament d'acord" amb el sistema administratiu del país el fet que hi hagi "vuit administracions" sovint és una trava especialment pel que fa a "temes de competències". D'aquesta manera, en el cas concret de l'energia ha manifestat que si bé, per una banda, el Govern va impulsar legislativament que es poguessin implantar parcs solars, "cap comú" ho té regulat urbanísticament perquè això sigui possible.

I aquesta manca de col·laboració entre administracions, lamenten, es plasma també en el fet que no s'impulsi una agència tributària única i que quan es fan reformes fiscals "únicament es discuteix" l'increment de la pressió fiscal però "no suplir les dobles deduccions".