L'especialitat mèdica ja no serà indispensable per treballar a geriatria o urgències

Andorra la VellaL'administració s'ha posat en marxa amb el problema visible que hi ha a l'hora de contractar metges al Principat. Tal com informa avui el BOPA i recull RTVA, han optat per la flexibilització dels requisits per treballar a Andorra com a metge. Això s'aplicarà només, això sí, a geriatria i urgències, on és prioritari ara mateix cobrir places.

La decisió ha estat bàsicament eliminar el requisit de l'especialitat mèdica per als grups seleccionats, de forma que únicament caldrà acreditar experiència en medicina assistencial per un període de tres anys, en el cas de geriatria. Pel que fa a les urgències, el requisit és de cinc anys en hospitals o sistemes d'emergències mèdiques.