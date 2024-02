L'executiu visita a Pedro Sánchez i el Banc d'Espanya per tractar afers financers

Andorra la VellaXavier Espot, cap de Govern d’Andorra, ha tingut una important jornada a Madrid. A primera hora es va reunir amb el president d’Espanya, Pedro Sánchez, a la Moncloa. Segons RTVA, la visita a Madrid també inclou una trobada amb el governador del Banc d’Espanya, Pablo Hernández de Cos.

Aquesta reunió està relacionada amb la possible reconsideració per part del Banc d’Espanya de ser prestador d’última instància d’Andorra. Acompanyat pel ministre de Finances, Ramon Lladós, i el director de l’AFA, David Cerqueda, Espot busca també avançar en les negociacions amb el Banc de França, després del tancament de l’acord d’associació amb la UE.

Profitosa trobada amb @XavierEspot, cap de Govern del Principat d’Andorra.



Le he trasladado la satisfacción de España con el Acuerdo de Asociación con la UE, cuyas negociaciones concluyeron bajo la Presidencia española.



Trabajamos para continuar consolidando nuestra excelente… pic.twitter.com/48MPGYzCA3 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 27 de febrero de 2024

El president espanyol ha afirmat sobre la trobada que "li he traslladat la satisfacció d'Espanya amb l'Acord d'Associació amb la UE, les negociacions de la qual van concloure sota la Presidència espanyola. Treballem per a continuar consolidant la nostra excel·lent relació bilateral en matèries com la cooperació transfronterera i les interconnexions elèctriques", ha piulejat Sánchez.