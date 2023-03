L'IPC augmenta al 7,5% al febrer

Andorra la VellaLa variació anual de l’Índex de Preus de Consum (IPC) en base 2021 corresponent al mes de febrer del 2023 és de 7,5% (febrer 2022: 4,1%), com a resultat de les variacions observades en els grups de béns i serveis que componen l’IPC.

Quant a la inflació subjacent -la variació de l’IPC sense tenir en consideració els productes energètics i els productes frescos- se situa al 5,8% en relació amb el mateix mes de l’any anterior. Pel que fa a la resta dels grups especials, cal destacar el decreixement de la variació anual de l’IPC dels productes petroliers que passa del 19,0% el mes passat al 10,4%.

Aquest mes de febrer, la variació intermensual és del 0,6%, creix com a conseqüència, principalment, de l’augment dels preus dels productes dels grup Aliments i begudes no alcohòliques (amb una variació del 2,2%) i, en menor mesura, del grup Habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles (amb una variació positiva del 0,4%), compensat pel comportament dels preus del grup Vestit i calçat (amb una variació mensual negativa del 6,2%).

L’IPC d’Espanya del mes de febrer del 2023 se situa al 6,0%, augmenta una dècima respecte a la variació registrada el mes de gener. Els grups que fan créixer la taxa són: 'Habitatge', amb una variació negativa del 6,2%, més de dos punts superior a la del mes passat, degut a la pujada de l'electricitat, davant de la disminució registrada el febrer del 2022, compensada per la disminució dels preus del gasoil per a calefacció, davant l'increment de l'any passat; 'Aliments i begudes no alcohòliques', amb una taxa del 16,6%, més d'un punt per sobre de la del mes anterior, a causa de l'augment dels preus dels llegums i hortalisses i la carn, i el peix i marisc, els preus dels quals han disminuït menys que l'any passat; 'Oci i cultura', amb una variació anual del 3,2%, set dècimes per sobre de la registrada al gener, com a conseqüència de l'augment dels preus dels paquets turístics, més gran que el registrat al febrer de 2022; i el grup 'Vestit i calçat', amb una taxa del 3,9%, tres dècimes superior a la del mes anterior, degut a que els preus de tots els seus components baixen aquest mes menys que al febrer del 2022; per la seva banda, entre els grups amb influència negativa destaca 'Transport', que situa la taxa en l'1,9%, més de tres punts i mig inferior a la del mes passat per la disminució dels preus de carburants i lubricants, dels serveis de transport, i perquè els preus dels automòbils augmenten menys que el 2022.

L'IPC de França del mes de febrer del 2023 se situa al 6,3%, tres dècimes per sobre de la variació registrada el mes de gener. Aquesta augment de la inflació es deu a l'acceleració dels preus dels 'Aliments' (14,8% després del 13,3% de gener), degut a l'augment dels preus dels productes frescos, més acusat que el mes anterior (15,0% després del 10,2%), pel comportament de les verdures fresques i la fruita fresca, i pel que fa a la resta d’aliments, cal destacar l’augment de les variació anual dels preus del pa i cereals, la carn, el formatges i mató, el sucre, melmelada, mel, xocolata i rebosteria, i les begudes no alcohòliques; també ha contribuït a l’increment de la inflació el comportament dels preus dels 'Serveis', que han augmentat un 3,0% al febrer del 2023, després del 2,6% al gener, a causa dels altres serveis, els serveis de transport, els lloguers, i els serveis sanitaris; per la seva banda, la variació dels preus dels 'Productes manufacturats' ha augmentat lleugerament (4,7% després del 4,5%) i els de l'energia ha disminuït (14,1% després del 16,3%).