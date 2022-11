La "línea vermella" de Govern és que els salaris pugin més que els lloguers

Andorra la VellaEl ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, ha posat en relleu que l'increment que s'apliqui als salaris i als lloguers de cara a l'any que ve són elements que han d'anar "correlacionats" i ha reiterat que el que es pretén des de l'executiu és que hi hagi un acord en el si del Consell Econòmic i Social (CES). "De moment no hi ha acord, però el Govern no llança la tovallola", ha manifestat, i ha recordat que, si no hi ha entesa, l'executiu agafarà "decisions unilaterals". Qüestionat pel president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, Jover ha admès que quan l'executiu va reflectir a la llei que els salaris i els lloguers havien de pujar d'igual manera no volien dir que hagi de ser exactament el mateix i ha admès que potser el redactat no està prou encertat. En tot cas, ha manifestat que "la línia vermella" és que els lloguers no poden incrementar-se més que els salaris.

El titular de Finances ha fet aquestes manifestacions a preguntes de López, que ha evidenciat la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies i més tenint en compte certes dades com per exemple que l'alimentació (amb un 11,6%) o el calçat i el vestit (amb un 11%) es troben per sobre de l'IPC. En aquest sentit, ha defensat que tenint en compte que el 49% de la població diu que el principal problema és l'habitatge i que els salaris més habituals al país se situen entre els 1.200 i els 1.300 euros "té tot el sentit" que hi hagi "un increment moderat del lloguer si es vol recuperar el poder adquisitiu" de les famílies. En aquest sentit, ha destacat que des del PS es defensa que sigui d'un 25% del percentatge que es fixi per als salaris. Així, ha retret a l'executiu que prevegi que pugui ser del 100%, a la qual cosa Jover li ha respost que el terme 'igual' que apareix a la llei no vol dir que l'increment del lloguer hagi de ser el 100% del que pugin els salaris, si bé ha incidit en el fet que els dos aspectes han d'estar relacionats.

D'aquesta manera, el Govern està a l'espera, ha afegit, de veure quin és el pacte que puguin arribar a establir patronal i sindicat al si del consell econòmic i de saber quin pot ser, finalment, l'IPC. Com ja ho ha fet aquest dijous al matí en comissió legislativa, Jover ha defensat que la inflació es pot situar entre el 5,3% i el 6,9%, per sota de màxims aconseguits aquest any com el 7,4%.