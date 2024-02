Marsol manifesta dubtes sobre la diferenciació de l'increment de les pensions entre residents i no residents

Andorra la VellaLa ministra de Presidència i Economia Conxita Marsol ha posat en dubte la decisió que va prendre Govern i que va aprovar la majoria en el Consell General de diferenciar l'increment de les pensions entre els jubilats que viuen a Andorra i els que han marxat del país i ja no hi resideixen. Marsol és conscient que potser els 'seus' li "estiraran les orelles", però ha volgut desmarcar-se d'aquesta decisió. "Potser s'hauria d'haver reflexionat una mica més" perquè "com han treballat tenen el mateix dret".

La ministra ha comentat que la decisió es va prendre després de tenir en compte diferents factors com que "en altres països (on viuen els jubilats) la inflació potser no ha estat tan alta". Ha recordat que la decisió va tenir unes motivacions concretes i que, per tant, correspon a uns criteris. Un dels arguments va ser que els jubilats que viuen a Andorra, a part de patir un IPC més alt i més problemes en temes com el preu de l'habitatge, acaben gastant al país, a diferència dels que han optat per marxar.

Preguntada, en el marc de l'entrevista al programa Avui serà un bon dia de Ràdio Nacional, sobre en suposat enuig per part de França per aquesta decisió que podria provocar que el Copríncep Macron no ratifiqui el pressupost, la ministra va assegurar que no té cap constància i va dubtar que fos cert.